Российские СМИ пишут, что 5 января состоялось заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании Касему меры пресечения, информирует 24 Канал. Защита просила отпустить его под залог, однако суд назначил ему содержание под стражей в Центральной рижской тюрьме.

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Задержанный пропагандист уже в тюрьме

В четверг, 5 января, журналист уже переведен в рижскую Центральную тюрьму. На обжалование решения суда защита имеет 10 дней.

Сообщается, что по делу Касема речь идет о двух статьях – нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже. По второй статье пропагандисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе Россия сегодня, куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря редактор якобы приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

В Кремле уже началась истерика

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание Касама. Она назвала задержание пропагандиста "местью диктаторских режимов".

Также Захарова заявила, что задержание Касема нарушает все нормы международного права. Она подчеркнула, что Россия требует подключения международных структур к прояснению произошедшего.