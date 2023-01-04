По данным следствия, сюжеты Дианы Панченко манипулируют зрительским сознанием в интересах России. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Что известно о деле Панченко

СБУ возбудили уголовное дело против экс-ведущей телеканалов предателя Виктора Медведчука Дианы Панченко по статье 436-2 Уголовного Кодекса Украины.

Среди прочего, речь идет о созданном ею (Панченко – 24 канал) якобы документальном фильме про разрушенный россиянами Мариуполь, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага,

– отметили в СБУ.

Правоохранители проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Также назначили соответствующие экспертизы.

СБУ возбудила уголовное дело против Дианы Панченко / Инфографика СБУ

Обратите внимание! Пропагандистке Диане Панченко грозит до 5 лет тюрьмы.

Что предшествовало открытию дела

Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в декабре подал депутатские обращения в СБУ и Генеральную прокуратуру относительно материала Панченко, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.

Нардеп Юрчишин обращался в СБУ / Фото из телеграмм-канала Юрчишина

Что нужно знать о Диане Панченко