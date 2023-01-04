По данным следствия, сюжеты Дианы Панченко манипулируют зрительским сознанием в интересах России. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Что известно о деле Панченко
СБУ возбудили уголовное дело против экс-ведущей телеканалов предателя Виктора Медведчука Дианы Панченко по статье 436-2 Уголовного Кодекса Украины.
Среди прочего, речь идет о созданном ею (Панченко – 24 канал) якобы документальном фильме про разрушенный россиянами Мариуполь, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага,
– отметили в СБУ.
Правоохранители проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Также назначили соответствующие экспертизы.
СБУ возбудила уголовное дело против Дианы Панченко / Инфографика СБУ
Что предшествовало открытию дела
- Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в декабре подал депутатские обращения в СБУ и Генеральную прокуратуру относительно материала Панченко, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.
Нардеп Юрчишин обращался в СБУ / Фото из телеграмм-канала Юрчишина
Что нужно знать о Диане Панченко
- Диана Панченко раньше работала на телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука. В частности, NewsOne, 112 Украина и ZIK.
- 12 декабря она заявила, что уехала во временно оккупированный Донецк. Затем уже через несколько дней обнародовала фильм из этого города и оккупированного россиянами Мариуполя.
- Кроме того, распространила свои интервью с плененными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом.
- Заметим, что Панченко не раз озвучивала нарративы российской пропаганды. Еще с 2014 года из ее уст звучало оправдание российской агрессии против Украины. В одном из своих интервью она сказала, что "украинцы и россияне – братские народы".
- В 2021 году телеведущая распространяла тезисы, якобы у украинцев "унижают из-за запрета русского языка".
- Отметим, что Диана Панченко заявила: "Всем, кто говорит, что моя поездка на Донбасс – это якобы предательство, и в то же время утверждает, что Донбасс нужно вернуть в Украину, готова посодействовать в организации поездки в Донецк".