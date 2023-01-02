У рублей (как и у российских оккупантов) нет никакого будущего на территории Украины. По состоянию на декабрь 2023 года СБУ собрала доказательства того, что Набиуллина принимала участие в финансировании российских захватчиков.
Обратите внимание ФСБшные покушения в Украине провалились благодаря работе СБУ, – эксперт
Именно она организовала введение так называемой "рублевой зоны" на временно захваченных районах Юга и Востока Украины. Для этого дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Набиуллина способствовала фейковым "администрациям" оккупантов в блокировании оборота гривны. Чтобы воплотить свой циничный замысел, россияне на временно оккупированных территориях:
- запретили проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне;
- сделали невозможным инкассацию украинской валюты.
Следствие установило, что за "рублевые" поступления в бюджет страны-террориста финансировали потребности военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.
Набиуллину могут объявить в международный розыск
По состоянию на 2 января решается вопрос об объявлении Набиуллиной в международный розыск. Главе Центробанка страны-террориста "светит" от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Набиуллина и Греф предупреждали Путина, что катастрофа близка
- На многочисленных фотографиях, сделанных в Кремле в разные годы, Путин и Набиуллина охотно позируют перед камерами и всегда активно что-то обсуждают. Похоже, глава Центробанка знала подробности о планах бункерного деда.
- В частности, издание Financial Times заявило, что Набиуллина и Герман Греф – глава "Сбербанка" – предупреждали Путина о том, какие катастрофические последствия для страны-террориста будет иметь полномасштабное вторжение. Разговор состоялся примерно за месяц до начала полномасштабной войны.