У рублей (как и у российских оккупантов) нет никакого будущего на территории Украины. По состоянию на декабрь 2023 года СБУ собрала доказательства того, что Набиуллина принимала участие в финансировании российских захватчиков.

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Именно она организовала введение так называемой "рублевой зоны" на временно захваченных районах Юга и Востока Украины. Для этого дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Набиуллина способствовала фейковым "администрациям" оккупантов в блокировании оборота гривны. Чтобы воплотить свой циничный замысел, россияне на временно оккупированных территориях:

запретили проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне;

сделали невозможным инкассацию украинской валюты.

Следствие установило, что за "рублевые" поступления в бюджет страны-террориста финансировали потребности военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

Набиуллину могут объявить в международный розыск

По состоянию на 2 января решается вопрос об объявлении Набиуллиной в международный розыск. Главе Центробанка страны-террориста "светит" от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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