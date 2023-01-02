У рублів (як і в російських окупантів) немає жодного майбутнього на території України. Станом на грудень 2023 року СБУ зібрала докази того, що Набіулліна брала участь у фінансуванні російських загарбників.

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Саме вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах Півдня і Сходу України. Для цього дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Набіулліна сприяла фейковим "адміністраціям" окупантів у блокуванні обігу гривні. Аби втілити свій цинічний задум, росіяни на тимчасово окупованих територіях:

заборонили проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні;

унеможливили інкасацію української валюти.

Слідство встановило, що за "рубльові" надходження до бюджету країни-терористки фінансували потреби воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

Набіулліну можуть оголосити у міжнародний розшук

Станом на 2 січня розв'язують питання щодо оголошення Набіулліної у міжнародний розшук. Голові Центробанку країни-терористки "світить" від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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