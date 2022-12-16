За місяць до повномасштабної війни до резиденції диктатора у Ново-Огарьово під Москвою навідалися очільник "Сбербанку" Герман Греф і глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на власні джерела, інформує 24 канал.

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Попереджали про "катастрофічні наслідки", але переконати не змогли

Герман Греф приготував презентацію на 39 сторінок про "катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо Україні зросте". Зокрема, диктатора попередили про:

жорсткі санкції, які створять паніку на фінансових ринках і відкинуть російську економіку на десятиліття назад;

за два роки валовий внутрішній продукт Росії може впасти на 30 % у доларовому еквіваленті;

у доларовому еквіваленті; інфляція змусить Центральний банк підняти процентні ставки до 35 % , скоротивши реальні доходи на п'яту частину;

, скоротивши реальні доходи на п'яту частину; якість життя росіян значно погіршиться.

За даними видання, Путін перервав презентацію та спитав, що має зробити держава, аби уникнути найгірших санкцій. Однак, надто боязкі, щоб застерегти диктатора від військової ескалації, технократи не мали чіткого рішення. До того ж так і "не змогли змусити себе сказати Путіну, що він ризикує стати жертвою геополітичної катастрофи". Тож Греф і Набіулліна просто поїхали геть.

Вони були сміливими, щоб попросити "великого чоловіка" про зустріч. Але не змогли передати повідомлення та дати єдину відповідь,

– підсумував співрозмовник FT.

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Зверніть увагу! 15 грудня США розширили санкційний список проти Росії. Обмеження наклали на губернаторів Курської та Бєлгородської областей, одного з найбільших російських олігархів Володимира Потаніна та інших росіян. Окрім того, під санкціями ще 18 організацій, пов'язаних із сектором фінансових послуг Росії.