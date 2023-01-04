За даними слідства, сюжети Діани Панченко маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Детальніше розповідає 24 канал.
Раніше Скандальна ведуча з медведчуківського каналу Панченко приїхала в окупований Донецьк
Що відомо про справу Панченко
СБУ відкрили кримінальну справу проти ексведучої телеканалів зрадника Віктора Медведчука Діани Панченко за статтею 436-2 Кримінального Кодексу України.
Серед іншого, мова йде про створений нею (Панченко – 24 канал) нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога,
– зазначили в СБУ.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчо-оперативні заходи. Також вже призначили відповідні експертизи.
СБУ відкрила кримінальну справу проти Діани Панченко / Інфографіка СБУ
Що передувало відкриттю справи
Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у грудні подав депутатські звернення до СБУ та Генеральної прокуратури щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.
Нардеп Юрчишин звертався до СБУ / Фото з телеграму Юрчишина
Що треба знати про Діану Панченко
- Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK.
- 12 грудня вона заявила, що поїхала в тимчасово окупований Донецьк. Далі вже через декілька днів оприлюднила фільм з цього міста та захопленого росіянами Маріуполя.
- Окрім того, поширила свої "інтерв'ю" з полоненими росіянами українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом.
- Зауважимо, що Панченко неодноразово відзначалась, озвучуючи наративи російської пропаганди. Ще з 2014 року з її вуст лунало виправдання російської агресії проти України. В одному зі своїх інтерв'ю вона сказала, мовляв, "українці та росіяни – братні народи".
- У 2021 році телеведуча поширювала тези, нібито в українців "принижують через заборону російської мови".
- Зауважимо, що Діана Панченко заявила: "Усім, хто говорить, що моя поїздка на Донбас – це нібито зрада, і водночас стверджує, що Донбас потрібно повернути в Україну готова посприяти в організації поїздки в Донецьк".