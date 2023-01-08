Латвія є однією з тих країн Європи, яке без церегелів розправляється з громадянами Росії. У неділю, 8 жовтня, ЗМІ держави повідомили, що міністерство внутрішніх справ пропонує призупинити дію закону про репатріацію, аби в росіян було менше можливостей переїхати до Латвії назавжди.

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Латвія фіксує тривожні тенденції

У звіті ВМС вказано, що серед росіян зростає інтерес щодо проживання на постійній основі в Латвії. Раніше, звісно, були запроваджені різні механізми, які тимчасово забороняють російським громадянам в'їзд до Латвії, однак після вторгнення Росії в нашу державу кількість заявок щодо дозволу на проживання продовжує збільшуватися, особливо з боку російських громадян, які є репатріантами.

Російські громадяни та члени сімей, які в'їжджають разом з ними зі своєї держави, вимагають статусу репатріантів і дозволу на постійне проживання відповідно до Закону про репатріацію, який набув чинності в Латвії 24 жовтня 1995 року,

– пишуть латвійські ЗМІ.

Що таке репатріація Це повернення на Батьківщину людей, який під час війни опинилися в іншій країні. Таким особам під час повернення на рідні території мають надаватись ті ж права, що й звичайним громадянам.

Джерело: Вікіпедія

Водночас варто сказати, що з 1995 року ситуація з репатріантами суттєво змінилася. Якщо раніше в Латвію рівномірно повертались зі Заходу та Сходу люди з різних держав, то в останні роки найбільша частка таких "репатріантів" є росіянами.

У 2022 році частка громадян Росії вже досягла 81% від загальної кількості репатріантів. До того ж кількість заявок зростає – особливо в той час, коли економічна та міжнародна стабільність Росії опинилася під загрозою через вторгнення Росії в Україну,

– пишуть у латвійському виданні з посиланням на ІЕМ.

Водночас там заакцентували на тривожній тенденції. Власне, за останні роки суттєво зросла частка підробних документів, які стають підставою для того, аби надати людині посвідку на проживання. За останні роки відкрито щонайменше 80 кримінальних проваджень через такі інциденти та анульовано чи відмовлено у видачі не менше як 200 таких посвідок.

Латвія продовжує підтримувати Україну

Напередодні Різдва за григоріанським календарем лідери світових держав записували святкові звернення до своїх громадян, у яких згадували про війну в нашій країні. Зокрема, Президент Латвії Егілс Левітс опублікував допис, в якому разом із главою Литви Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом створює окопні свічки.