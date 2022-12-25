В рождественское время нужно не забывать делать добро и о тех, у кого нет возможности отмечать рождение Христа дома. Собственно, Риши Сунак и другие мировые лидеры решили поддержать украинцев в этот трудный период для нашего государства. Читайте больше в материале 24 Канала.

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Великобритания: трогательное видео от Сунака

Накануне 25 декабря – то есть Рождества Христова по Григорианскому календарю – глава британского правления опубликовал трогательное видео в поддержку Украины.

В это Рождество мы с тобой, Украина,

– написал Сунак.

На ролике видны две девушки – одна из Украины, а другая – из Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но девочка из нашего государства каждый день слышит сигналы воздушной тревоги.

This Christmas, we’re with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

США: помощь онкобольным детям из Украины

Жена президента Соединенных Штатов Америки в своем праздничном рождественском сообщении решила вспомнить о том, как после начала полномасштабного вторжения специализированная клиника Святого Иуды принимала украинских онкобольных детей.

Вскоре после того, как они прибыли, я пошла в клинику Сент-Джуд, чтобы поздравить этих выносливых детей и их семьи. В это Рождество мы с Джо думаем об этих семьях,

– отметила она.

Earlier this year, @StJude welcomed Ukrainian children with cancer to the United States to continue their care. Shortly after they arrived, I went to St. Jude to welcome these resilient children and their families.



This Christmas, Joe and I are thinking of these families. pic.twitter.com/ywx83doktB — Jill Biden (@FLOTUS) December 24, 2022

Германия: поздравление от Штайнмайера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении заявил, что немцы должны поддерживать подвергающихся нападению. Глава государства отметил, что наибольшее желание Германии в этом году – чтобы снова наступил мир.

Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины лицом к лицу с произволом и насилием оккупантов,

– подчеркнул президент.



Президент ФРГ Штайнмайер / Фотография Associated Press

Бельгия: король вспомнил об Украине в поздравлении

Король Бельгии Филипп в обращении акцентировал внимание на невинных жертвах среди украинцев во время этой войны и поблагодарил своих сограждан за помощь беженцам. Он констатировал, что этот конфликт напоминает европейцам о прошлом, "которое, как мы думали, ушло навсегда".

Очевидно, он имел в виду Вторую мировую войну. Кроме того, монарх подчеркнул, что украинцы борются за те же идеалы свободы, за которые в прошлом боролись сами бельгийцы.

Поздравление короля Бельгии: смотрите видео

Ватикан: Папа думает о детях, пострадавших от войны

Папа Римский Франциск сказал, что переживает за детей, которых пожирает война, бедность и несправедливость. Он подчеркнул, что осуждает зверства и неспровоцированную агрессию. Хотя и он не упомянул об Украине, но очевидно, что о ней шла речь.

Польша: Дуда считает, что "мир в сердцах" справится со всеми трудностями

Президент Польши Анджей Дуда в коротком поздравлении пожелал в эти праздничные дни мира "в мире и у наших границ". В то же время он подчеркнул, что, прежде всего, "мир в сердцах" должен помочь преодолеть все трудности.

Литва, Латвия и Эстония: государства будут поддерживать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя с Рождеством в твиттере, также акцентировал внимание на потребности в мире.

Давайте все пожелаем, чтобы мир пришел в каждую страну и каждый дом. Никогда не переставайте верить в чудо Рождества. Пусть сегодня вечером вера и надежда наполнят ваши сердца. Счастливого Рождества,

– написал он.

Let's make a wish all together for peace to come to every country and every home.



Let's never stop believing in the miracle of Christmas.



May faith and hope fill your hearts tonight. Merry Christmas! pic.twitter.com/v3RT9SXds8 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 24, 2022

Президент Латвии Эгилс Левитс опубликовал сообщение, в котором вместе с Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом создает окопные свечи.

Во время Рождества украинцы будут воевать в окопах... Это моральная поддержка и подтверждение того, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину до ее победы,

– говорится в сообщении.

During Christmas #Ukrainians will fight in the trenches. Together w/ @GitanasNauseda and @AlarKaris we’re symbolically pouring trench candles. That’s a moral support for the and a confirmation that we continue and will continue to support #Ukraine until its victory. pic.twitter.com/heD50xB8mQ — Egils Levits (@valstsgriba) December 19, 2022

Испания: монарх призвал беспокоиться о беженцах

Король Испании Филипп VI в обращении подчеркнул, что нужно продолжить поддержку украинских беженцев.

Мы привержены поддержке украинских беженцев. Война у границ наших европейских партнеров и союзников, а значит, близко к нам, поэтому она касается не только Украины. Война имеет глобальное значение,

– сказал он.

Кроме того, Филипп VI заявил, что война, как и последствия пандемии коронавируса, оказывают глубокое влияние на экономику.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к людям накануне Рождества. По его словам, все мы загадываем в этом году одно желание, которое точно сбудется.