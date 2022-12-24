Все больше украинцев празднуют Рождество и другие новогодние праздники по Григорианскому календарю – то есть 25 февраля. По западным традициям главным символом этого праздника является хороший дядюшка Санта, который приносит подарки под елку.

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Санта также пролетал над Украиной

На сервисе Flightradar24, позволяющем в реальном времени наблюдать за полетом самолетов, можно отследить движение борта R2DN053. Собственно, на санях с таким номером в этом году путешествует Санта. Около 20:00 его заметили в Турции, а затем над небом нашего государства. Воздушные Силы, кстати, приветствовали Отца Рождества в Украине.

Воздушные Силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве нашего государства и гарантируют безопасный полет,

– написали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что многие сомневались в том, что Санта-Клаус будет пролетать над Украиной, ведь как-никак у нас продолжается война и к тому же работают системы ПВО, которые сразу сбивают все "чужеродные" воздушные цели. Но, похоже, главному хранителю праздников удалось договориться с Силами Обороны.

Санта путешествует по миру: смотрите скриншоты с Flightradar24

К этой теме стоит еще упомянуть видео, которое сейчас активно распространяется по сети. На ролике видно Санту, который вместе с удивительной собакой летит на дельтаплане.

Американский Святой Николай витает в воздухе: смотрите невероятное видео

Хотя Санта и символ прежде всего "западного" Рождества, он с каждым годом становится все более популярен в нашем государстве. Хотя полностью он не заменит Святого Николая, который является сугубо украинским символом зимних праздников и оставляет подарки не под елкой, как Санта, а под подушкой – или в крайнем случае у кровати.

Главное на самом деле, чтобы граждане нашего государства окончательно забыли о существовании Деда Мороза, которого нам многие годы пыталась навязать Россия.



Чем Святой Николай отличается от Деда Мороза / Картинка 24 Канала

Ставшие Санта-Клаусами полицейские Перу сделали "подарки" наркоторговцам

Недавно произошел интересный инцидент у Перу, связанный с Сантой, Рождеством и, наиболее интересно, наркоторговцами. Силовики страны решили переодеться в новогодние костюмы, чтобы поймать людей, продающих наркотические вещества