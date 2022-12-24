Главная песня Рождества, которую написал украинец Николай Леонтович, звучит теперь во всех странах мира и даже на передовой. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий констатировал, что, к сожалению, немногие знают, что композитор украинского происхождения Peter Wilhousky положил в основу Carol of the Bells наш "Щедрик".

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Через столетие мир услышал украинцев

Собственно Николай Леонтович – обычный учитель из Тульчина, однако ему удалось создать мелодию, которая облетела весь мир и стала гимном Рождества. Представитель силовых структур рассказал, что долгое время мир просто не замечал украинское происхождение этой мелодии.

"Щедрик", по команде Симона Петлюры – лидера УНР, вместе с украинскими певцами объехал весь мир – чтобы рассказать об Украине и попросить поддержки. Поддержка мира. Мир тогда промолчал,

– сказал Белошицкий.

Однако сейчас эта композиция, по его словам, зазвучала цветом победы. Весь мир ее наконец поет и знает больше об Украине.

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Все больше украинцев празднуют Рождество вместе со всем миром

Следует сказать, что война, которую начала Россия, окончательно отвернула украинцев от того, что нам на протяжении многих лет пыталось навязать враждебное государство. В частности, все больше людей в Украине отмечают Николая, Сочельник и Рождество по Григорианскому календарю – то есть 6, 24 и 25 декабря соответственно.

Также напомним, что существует множество традиций и обычаев, связанных с Рождеством. О них мы подробно писали в этом материале.



Нравы и традиции празднование Сочельника / Картинка 24 Канала