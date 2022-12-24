Украинцы могут проголосовать за дату празднования Рождества – 25 декабря или 7 января. Однако предусмотрены и другие варианты ответа. Как принять участие в опросе, рассказывает 24 канал.
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Какую дату Рождества вы выбираете?
Ответить на вопрос "Какую дату Рождества вы выбираете" можно в приложении "Дия" до 30 декабря. В частности, украинцам предложили выбрать из четырех вариантов:
- 25 декабря;
- 7 января;
- обе даты;
- не праздную Рождество.
Опросы относительно празднования Рождества / Скриншот 24 канала
Результаты опроса необходимы, чтобы лучше понимать настроения украинцев. В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. И только 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.
Для Украины соблюдение юлианского календаря является еще своего рода наследием Российской империи, отказавшейся переходить на григорианский календарь. Однако в последнее время все больше людей переходят на Рождество 25 декабря вместе с христианами мира, а некоторые вообще празднуют обе даты, что разрешено у нас законом,
– подчеркнул Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики призвал проголосовать и поздравил украинцев с грядущими праздниками. Заметим, что по состоянию на 16:20 24 декабря в опросе уже приняли участие более 390 тысяч украинцев.
Опрос о праздновании Рождества: смотрите видео
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