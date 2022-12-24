Украинцы могут проголосовать за дату празднования Рождества – 25 декабря или 7 января. Однако предусмотрены и другие варианты ответа. Как принять участие в опросе, рассказывает 24 канал.

К теме Рождество не 7 января, а 25 декабря: сколько украинцев поддерживают идею переноса даты

Какую дату Рождества вы выбираете?

Ответить на вопрос "Какую дату Рождества вы выбираете" можно в приложении "Дия" до 30 декабря. В частности, украинцам предложили выбрать из четырех вариантов:

25 декабря;

7 января;

обе даты;

не праздную Рождество.



Опросы относительно празднования Рождества / Скриншот 24 канала

Результаты опроса необходимы, чтобы лучше понимать настроения украинцев. В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. И только 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.

Для Украины соблюдение юлианского календаря является еще своего рода наследием Российской империи, отказавшейся переходить на григорианский календарь. Однако в последнее время все больше людей переходят на Рождество 25 декабря вместе с христианами мира, а некоторые вообще празднуют обе даты, что разрешено у нас законом,

– подчеркнул Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики призвал проголосовать и поздравил украинцев с грядущими праздниками. Заметим, что по состоянию на 16:20 24 декабря в опросе уже приняли участие более 390 тысяч украинцев.

Опрос о праздновании Рождества: смотрите видео

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Кстати, 21 – 23 ноября похожий опрос проводила социологическая группа "Рейтинг". Как выяснилось, в Украине за год значительно возросло количество поддерживающих идею переноса даты Рождества с 7 января на 25 декабря.



Если в 2021 году празднование Рождества 25 декабря поддерживали только 26% опрошенных, то сейчас "за" почти половина - 44% опрошенных. "Против" - 31%.