Українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва – 25 грудня чи 7 січня. Однак, передбачені й інші варіанти відповіді. Як взяти участь в опитуванні, розповідає 24 канал.

До теми Різдво не 7 січня, а 25 грудня: скільки українців підтримують ідею перенесення дати

Якій даті Різдва ви віддаєте перевагу?

Відповісти на запитання "Якій даті Різдва ви віддаєте перевагу" можна в застосунку "Дія" до 30 грудня. Зокрема, українцям запропонували обрати з-поміж чотирьох варіантів:

25 грудня;

7 січня;

в обидві дати;

не святкую Різдво.



Опитування щодо святкування Різдва / Скриншот 24 каналу

Результати опитування необхідні, аби краще розуміти настрої українців. У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем лише 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються при цьому юліанським календарем.

Для України дотримання юліанського календаря є ще свого роду спадщиною Російської імперії, яка відмовилася переходити на григоріанський календар. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення Різдва 25 грудня разом з християнами світу, а дехто взагалі святкує обидві дати, що дозволено у нас законом,

– підкреслив Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики закликав проголосувати та привітав українців з прийдешніми святами. Зауважимо, що станом на 16:20 24 грудня в опитуванні вже взяли участь понад 390 тисяч українців.

Опитування щодо святкування Різдва: дивіться відео

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До речі, 21 – 23 листопада схоже опитування проводила соціологічна група "Рейтинг". Як з'ясувалося, в Україні за рік значно зросла кількість тих, хто підтримує ідею перенесення дати Різдва з 7 січня на 25 грудня.



Якщо у 2021-му святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних, то зараз "за" майже половина – 44 % опитаних. Натомість "проти" – 31 %.