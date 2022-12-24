Українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва – 25 грудня чи 7 січня. Однак, передбачені й інші варіанти відповіді. Як взяти участь в опитуванні, розповідає 24 канал.
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Якій даті Різдва ви віддаєте перевагу?
Відповісти на запитання "Якій даті Різдва ви віддаєте перевагу" можна в застосунку "Дія" до 30 грудня. Зокрема, українцям запропонували обрати з-поміж чотирьох варіантів:
- 25 грудня;
- 7 січня;
- в обидві дати;
- не святкую Різдво.
Опитування щодо святкування Різдва / Скриншот 24 каналу
Результати опитування необхідні, аби краще розуміти настрої українців. У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем лише 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються при цьому юліанським календарем.
Для України дотримання юліанського календаря є ще свого роду спадщиною Російської імперії, яка відмовилася переходити на григоріанський календар. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення Різдва 25 грудня разом з християнами світу, а дехто взагалі святкує обидві дати, що дозволено у нас законом,
– підкреслив Ткаченко.
Міністр культури та інформаційної політики закликав проголосувати та привітав українців з прийдешніми святами. Зауважимо, що станом на 16:20 24 грудня в опитуванні вже взяли участь понад 390 тисяч українців.
Опитування щодо святкування Різдва: дивіться відео
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