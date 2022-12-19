Если в 2021 году празднование Рождества 25 декабря поддерживали только 26% опрошенных, то сейчас почти половина. Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Подробнее информирует 24 канал.

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44% украинцев за перенос даты Рождества

44% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею перенесения Рождества с 7 января на 25 декабря. Против – 31%. Кстати, годом ранее этот показатель составлял 58 процентов. Заметим, еще 23% опрошенных отметили, что им безразличен этот вопрос, а 2% – затруднились ответить.

Поддерживают ли опрошенные идею переноса даты празднования Рождества / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей Запада Украины и Киева. В частности, "за" более половины опрошенных. В то же время относительно большинство жителей Юга и Востока против переноса даты.

Социологи отметили, что наблюдается значительная поддержка переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Между тем среди прихожан ПЦУ таких почти половина (46%), при этом треть против такой идеи.

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Когда украинцы будут праздновать Рождество

За 2022 год несколько возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря – с 4 до 11%. Между тем, часть опрошенных (25% против 18% в 2021-м) будут праздновать в обе даты, а 8% вообще не празднуют Рождество.

Когда украинцы будут праздновать Рождество / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Обратите внимание! Социологи опросили 1000 респондентов в течение 20-21 ноября 2022 года. Исследования проводились методом CATI – телефонные интервью с использованием компьютера. Аудитория – украинцы от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.