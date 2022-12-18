Украинцы смогут зарядить гаджеты у елки

Ее особенность в том, что украшена она будет энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Недалеко от него установят точки для подзарядки телефонов и других гаджетов, которыми смогут воспользоваться украинцы. Об этом 24 каналу рассказал Игорь Добруцкий – организатор новогодних праздников на Софийской площади и президент международного социально-этнокультурного проекта "Folk Ukraine".

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Для праздничной иллюминации свет не будут тратить из городского электричества, елка будет светиться от генератора, предоставленного представителями Нидерландов. После праздников его передадут украинским защитникам на фронт.

Таково условие компании из Нидерландов. Они ежемесячно передавали более 100 генераторов в больницы, детские сады. Генератор, кстати, уже привезли,

– заявил Добруцкий.

По его словам, генератор будут включать примерно с 18:00 до 20:00. Пока еще продолжаются согласования, поэтому если позволят продлить это время, то она будет сиять до комендантского часа.

Мэр Виталий Кличко выступил с инициативой, что возле новогодней локации также можно будет зарядить гаджеты. Это станет возможным благодаря генератору. Впрочем, деталей на этот счет пока нет, вероятно, их сообщат на онлайн-открытии 19 декабря.



Именно такой будет главная елка страны-2023 / Фото предоставлено 24 канала

Массовых мероприятий и официального открытия – не будет

Елку в этом году засветят онлайн. В частности, городской голова нажмет на кнопку и елка засветится, потому что таким образом генератор подключится через мобильную сеть.

Отмечается, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади также не будет.

Мы убеждены, что главная елка страны в 2023 году станет еще одним примером того, что можно выключить свет, но погасить свет в сердцах украинцев никому не удастся!