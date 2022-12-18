Українці зможуть зарядити гаджети біля ялинки

Її особливість в тому, що прикрашена вона буде енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора. Неподалік від нього встановлять точки для підзарядки телефонів та інших ґаджетів, якими зможуть скористатися українці. Про це 24 каналу розповів Ігор Добруцький – організатор новорічних свят на Софійській площі та президент міжнародного соціально-етнокультурного проєкту "Folk Ukraine".

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Для святкової ілюмінації світло не витрачатимуть із міської електрики, ялинка світитиметься від генератора, який надали представники Нідерландів. Після свят його передадуть українським захисникам на фронт.

Такою є умова компанії із Нідерландів. Вони щомісяця передавали понад 100 генераторів на лікарні, дитячі садочки. Генератор, до речі, вже привезли,

– заявив Добруцький.

За його словами, генератор вмикатимуть десь приблизно з 18:00 до 20:00. Наразі ще тривають погодження, тому якщо дозволять продовжити цей час, то вона сяятиме до комендантської години.

Міський голова Віталій Кличко виступив з ініціативою, що біля новорічної локації також можна буде зарядити гаджети. Це стане можливим завдяки генератору. Втім, деталей щодо цього поки немає, ймовірно, їх повідомлять на онлайн-відкритті 19 грудня.



Саме такою буде головна ялинка країни-2023 / Фото надане 24 каналу

Масових заходів й офіційного відкриття – не буде

Ялинку цьогоріч засвітять онлайн. Зокрема, міський голова натисне на кнопку і ялинка засвітиться, бо ж таким чином генератор під'єднається через мобільну мережу.

Зазначається, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч також не буде.

Ми переконані, що головна ялинка країни у 2023 році стане ще одним прикладом того, що можна вимкнути світло, але загасити світло в серцях українців нікому не вдасться!