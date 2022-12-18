Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:28 Військовий оглядач Олександр Коваленко оцінив загрозу можливого нападу з Білорусі. За його словами, за нинішніх умов та з наявними у ворога ресурсами це буде величезною помилкою. На думку експерта, таку спецоперацію потрібно буде назвати "Кидок лемінгів" – суїцидальних хом'ячків.

04:40 Тим часом у самій Росії пожежу на складі у Владивостоці гасили понад 14 годин. Спалахнула вона на кондитерському складі на вулиці Кар'єрній.

02:58 NYT провело розслідування, яке краще підсвітило провали Росії у війні проти України. Країна-агресорка була настільки самовпевненою, що підготовку до наступу можна назвати умовною. Це доводять знайдені на полі бою карти 1960-х років, видруки з Вікіпедії про те, як же поводитися зі снайперською гвинтівкою. Вишенькою на торті, так би мовити, стали оптимістичні графіки вторгнення. До цього варто додати погане продовольче забезпечення солдатів, а також їхній вишкіл, який вкрай складно назвати ґрунтовним.

02:25 Напередодні російські військові завдали ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. На жаль, ця атака забрала життя молодого подружжя Людмили та Сашка, а також їхнього півторарічного синочка. Тіло хлопчика рятувальники 17 грудня витягнули з-під завалів.

Як рятувальники витягають тіло дитини у Кривому Розі: дивіться відео

01:42 У Повітряних силах ЗСУ розповіли, яке озброєння може отримати наше військо. За словами Юрія Ігната, наразі Захід вагається, чи передавати Україні установки Patriot і FSAF SAMP/T. Якщо ж їх отримає Україна, то ми зможемо збивати навіть балістичні ракети. І це дозволить ще краще захистити небо над нашою державою, а отже – і об'єкти критичної інфраструктури, які обстрілюють росіяни.