О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:28 Военный обозреватель Александр Коваленко оценил угрозу возможного нападения с Беларуси. По его словам, при нынешних условиях и имеющихся у врага ресурсах это будет огромной ошибкой. По мнению эксперта, такую спецоперацию нужно будет назвать "Бросок леммингов" – суицидальных хомячков.

04:40 Тем временем в самой России пожар на складе во Владивостоке тушили более 14 часов. Вспыхнул он на кондитерском складе по улице Карьерной.

02:58 NYT провело расследование, лучше подсветившее провалы России в войне против Украины. Страна-агрессорка была настолько самоуверенна, что подготовку к наступлению можно назвать условной. Это доказывают найденные на поле боя карты 1960-х годов, статьи из Википедии о том, как обращаться со снайперской винтовкой. Вишенкой на торте, так сказать, стали оптимистичные графики вторжения. К этому следует добавить плохое продовольственное обеспечение солдат, а также их обучение, которое крайне сложно назвать основательным.

02:25 Накануне российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, эта атака унесла жизни молодых супругов Людмилы и Саши, а также их полуторагодовалого сыночка. Тело мальчика спасатели 17 декабря вытащили из-под завалов.

Как спасатели извлекают тело ребенка в Кривом Роге: смотрите видео

01:42 В Воздушных силах ВСУ рассказали, какое вооружение может получить наше войско. По словам Юрия Игната, сейчас Запад сомневается, передавать ли Украине установки Patriot и FSAF SAMP/T. Если же их получит Украина, мы сможем сбивать даже баллистические ракеты. И это позволит еще лучше защитить небо над нашим государством, а значит – и объекты критической инфраструктуры, обстреливаемые россиянами.