Також Латвія планує запропонувати навчання українських воїнів. Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце.
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Латвія знову надасть військову допомогу Україні
За словами Мурнієце, список військової підтримки Латвії "вже в кишені". Так, український фронт для європейської країни – це лінія оборони.
Тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського,
– заявила міністерка.
Наразі Латвія планує відправити в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також розглядає можливість навчання наших військових.
"Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", – наголосила Мурнієце.
Окрім цього, міністерка додала, що Україна високо цінує безпілотники, і Латвія могла б продовжувати їх постачати.
Як Латвія допомагає Україні
- Наші прикордонники отримали дрони від латвійських колег.
- Влітку колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив про те, що Повітряні сили ЗСУ отримали від його країни 4 гелікоптери.
- Також Латвія до Києва відправила ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.
- До речі, сейм Латвії ввів фактичну заборону на видачу віз громадянам Росії у зв'язку з роботою в Латвії або перебуванням у країні при віддаленій роботі. Крім цього, посилили вимогу продовження тимчасових посвідок на проживання для громадян Білорусі.