20 января российские воины пытались прорвать рубеж обороны, который содержит одно из подразделений Госпогранслужбы. Украинские военные испортили планы противника.

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Как пограничники остановили врага

Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков.

Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника. Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых и ориентировочно 17 раненых.



Наши защитники успешно отбили атаку врага / Фото ГНСУ



Пограничники ликвидировали вражескую группу / Фото ГНСУ

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