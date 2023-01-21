20 января российские воины пытались прорвать рубеж обороны, который содержит одно из подразделений Госпогранслужбы. Украинские военные испортили планы противника.
Читайте также Война зашла в тупик, – британская разведка
Как пограничники остановили врага
Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков.
Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника. Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых и ориентировочно 17 раненых.
Наши защитники успешно отбили атаку врага / Фото ГНСУ
Пограничники ликвидировали вражескую группу / Фото ГНСУ
Какая ситуация в Донецкой области: главное
- По данным разведки Британии, вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.
- В общем, по информации британской разведки, конфликт вошел в тупик. Однако существует реальная возможность продвижения россиян вокруг Бахмута.
- Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сейчас в городе еще продолжаются боевые действия.
- По его словам, индикатор того, что нет уверенности даже у врага, в России, проявляется в том, что они постоянно объявляют, что взяли Соледар.
- Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев – 4 тысячи ликвидировать, 10 тысячам – нанести ранения.
- России не удается захватить Бахмут уже несколько месяцев. Военные эксперты сообщили, что Путин дал указание оккупантам захватить Бахмут до конца марта.