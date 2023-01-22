Глава держави наголосив, якщо не припиняти боротьбу, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Натомість, якщо не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачено.

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Війна ще більше об'єднала людей

24 лютого стало новим Днем Соборності для українців. Зеленський зазначив, що у цей день об'єднались не лише два береги – об'єднався весь народ.

Тепер кожне місто – рідне, кожне село – рідне, кожна вулиця – рідна,

– каже президент.

Бійці зі всієї України мужньо захищають кожен куточок рідної землі. Кожен свідомий громадянин, хоч де він народився, зараз захищає свій Донбас, свою Галичину, свою Слобожанщину та свій Крим.

Глава держави запевнив, що ми разом захищаємо Україну і разом переможемо ворога.

"Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", – резюмував президент.

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