Глава государства подчеркнул, если не прекращать борьбу, то единое и независимое государство будет восстановлено. Если же не достичь подлинного единства, то независимость будет потеряна.
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Война еще больше объединила людей
24 февраля стало новым Днем Соборности для украинцев. Зеленский отметил, что в этот день объединились не только два берега – объединился весь народ.
Теперь каждый город – родной, каждое село – родное, каждая улица – родная,
– говорит президент.
Бойцы со всей Украины мужественно защищают каждый уголок родной земли. Каждый сознательный гражданин, где бы он ни родился, сейчас защищает свой Донбасс, свою Галичину, свою Слобожанщину и свой Крым.
Глава государства заверил, что мы вместе защищаем Украину и победим врага.
"Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая", – резюмировал президент.
Поздравление президента: смотрите видео
Заявления Зеленского: последние новости
- 21 января для президента было длинным – рабочие решения, международная коммуникация, различные вопросы, которые заслуживают внимания и реакции. По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы все украинцы сегодня почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей забирает военное время.
- Накануне, 20 января, прошла встреча в формате "Рамштайн". Глава государства заверил, что украинцам еще придется побороться за поставку современных танков, однако ежедневно представители правительства и дипломаты усиливают очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято.
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе красиво потроллил Путина. Он публично усомнился, жив ли российский диктатор. Непонятно ведь, кто там вообще принимает решения.
- В Кремле были вынуждены отвечать на такой подкол от Зеленского. Пресс-секретарь бункерного президента Дмитрий Песков начал рассказывать, что "Путин есть и будет".