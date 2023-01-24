Не так давно в Україні набрали чинності нові правила військового обліку. Мало хто знає, однак "повістки" можуть прийти не лише військовозобов'язаним особам, а й – автомобілям. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, як можуть "мобілізувати" транспорт під час воєнного стану.
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Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ
Відомо, що щокварталу Міністерство внутрішніх справ подає до територіальних центрів комплектації дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку певних транспортних засобів. Йдеться про авто, якими володіють підприємства, установи та організації.
Водночас відомо, що не можуть вилучити транспортні засоби у:
- дипломатичних та консульських установ інших держав;
- представництв міжнародних та іноземних організацій;
- іноземців та людей, які взагалі не мають громадянства;
- банків державного сектору;
- підприємств, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
- підприємства, організацій та установ, які виконують мобілізаційні завдання.
Заакцентуємо на тому, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК. Окрім того, під час процесу = має бути:
- задокументовано технічний стан, мобілізаційна готовність автомобіля та залишкову його вартість;
- здійснена незалежна оцінка транспортного засобу, яка проводиться за ініціативою власника та його коштом.
До цієї теми зазначимо, що зараз потрібно бути, як ніколи, обізнаними у темі загальної військової мобілізації, яка відбуватиметься до закінчення війни. Варто завжди перевіряти інформацію щодо цієї теми, яка поширюється мережею, та завжди перечитувати авторитетні джерела.
Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу