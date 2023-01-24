Не так давно в Україні набрали чинності нові правила військового обліку. Мало хто знає, однак "повістки" можуть прийти не лише військовозобов'язаним особам, а й – автомобілям. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, як можуть "мобілізувати" транспорт під час воєнного стану.

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Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ

Відомо, що щокварталу Міністерство внутрішніх справ подає до територіальних центрів комплектації дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку певних транспортних засобів. Йдеться про авто, якими володіють підприємства, установи та організації.

Водночас відомо, що не можуть вилучити транспортні засоби у:

  • дипломатичних та консульських установ інших держав;
  • представництв міжнародних та іноземних організацій;
  • іноземців та людей, які взагалі не мають громадянства;
  • банків державного сектору;
  • підприємств, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
  • підприємства, організацій та установ, які виконують мобілізаційні завдання.

Заакцентуємо на тому, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК. Окрім того, під час процесу = має бути:

  • задокументовано технічний стан, мобілізаційна готовність автомобіля та залишкову його вартість;
  • здійснена незалежна оцінка транспортного засобу, яка проводиться за ініціативою власника та його коштом.

До цієї теми зазначимо, що зараз потрібно бути, як ніколи, обізнаними у темі загальної військової мобілізації, яка відбуватиметься до закінчення війни. Варто завжди перевіряти інформацію щодо цієї теми, яка поширюється мережею, та завжди перечитувати авторитетні джерела.


Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу