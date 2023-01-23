З 2023 року посилюється контроль за взяттям на облік, підвищується діджиталізація багатьох процесів, обмін даними між органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку. Це все дозволить зменшити бюрократичні перепони та врегулювати процес обліку, пише 24 Канал.

Читайте також Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном: що слід знати про нові правила військового обліку

Що відомо про останній зразок повістки

В Україні є дійсним виключно останній зразок повістки до військкомату (ТЦК та СП). Він дещо схожий із попереднім, але між ними є різниця.

Тому якщо вам будуть вручати повістку, то слід з нею уважно ознайомитися та переконатися, що це саме той зразок, який затверджений новою постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року.

Якщо ж вам вручають повістку старого зв'язка, то від неї можна відмовитися та вимагати, аби надали її чинний зразок.



Зразок нової повістки / Скриншот

Які бувають повістки

Зазначимо, що видача повістки не означає, що військовозобов'язаного мобілізують до лав ЗСУ.

Повістка для уточнення даних

Уточнення військово-облікових даних для оновлення інформації про склад сім'ї та стан здоров'я призовників, і військовозобов'язаних в першу чергу. Уточнюватися можуть також відомості про місце роботи тощо.

Повістка на медкомісію

Ця повістка за підписом військового комісара зобов'язує призовника пройти медичне обстеження. Внаслідок обстеження видається документ з висновком військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби.

Повістка на призов до ЗСУ

Вручення цієї повістки передбачає виклик до військового комісаріату для призову на строкову службу. Неявка за цією повісткою може спричинити кримінальну відповідальність.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки зобов'язує прибути на збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Її вручають військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію і визнані придатними для несення військової служби.

Зверніть увагу! Ніде в законі не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку. Тому її можна отримати будь-де – на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах.