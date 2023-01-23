С 2023 года усиливается контроль за взятием на учет, повышается диджитализация многих процессов, обмен данными между органами власти, реестрами и работодателями подлежащих учету людей. Это все позволит уменьшить бюрократические преграды и урегулировать процесс учета, пишет 24 Канал.

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Что известно о последнем образце повестки

В Украине действителен исключительно последний образец повестки в военкомат (ТЦК и СП). Он несколько схож с предыдущим, но между ними есть разница.

Поэтому, если вам будут вручать повестку, то следует с ней внимательно ознакомиться и убедиться, что это именно тот образец, который утвержден новым постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года.

Если вам вручают повестку старой связки, то от нее можно отказаться и потребовать, чтобы предоставили ее действующий образец.



Образец новой повестки / Скриншот

Какие бывают повестки

Отметим, что выдача повестки не означает, что военнообязанного мобилизуют в ряды ВСУ.

Повестка для уточнения данных

Уточнение военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы.

Повестка на медкомиссию

Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь за собой уголовную ответственность.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Ее вручают военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными для несения военной службы.

Обратите внимание! Нигде в законе не указано, где могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах.