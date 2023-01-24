Не так давно в Украине вступили в силу новые правила военного учета. Мало кто знает, однако повестки могут прийти не только военнообязанным лицам, но и автомобилям. В этом материале 24 Канала читайте о том, как могут "мобилизовать" транспорт во время военного положения.

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Изъятие автомобилей на нужды ВСУ

Известно, что ежеквартально Министерство внутренних дел представляет в территориальные центры комплектации данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета определенных транспортных средств. Речь идет об автомобилях, которыми владеют предприятия, учреждения и организации.

В то же время известно, что не могут изъять транспортные средства в:

дипломатические и консульские учреждения других государств;

представительств международных и иностранных организаций;

иностранцев и людей, вообще не имеющих гражданства;

банков государственного сектора;

предприятий, организаций и учреждений, имеющих высокую общественную значимость;

предприятия, организаций и учреждений, выполняющих мобилизационные задания.

Обратите внимание! Мобилизация автомобилей происходит следующим образом: правительство определяет необходимое количество техники и транспорта, необходимое для выполнения мобилизационных задач. Впоследствии власти распределяют это количество между обладминистрациями, а те – между районами и городами областного подчинения. Затем госадминистрации по доверенности ТЦК устанавливают лимиты нужного количества авто и другой техники между предприятиями.

Акцентируем на том, что мобилизация транспорта происходит только через ТЦК. Кроме того, во время процесса должно быть:

задокументировано техническое состояние, мобилизационная готовность автомобиля и остаточную его стоимость;

осуществлена независимая оценка транспортного средства, которая проводится по инициативе владельца и его средства.

Заметим, что в течение 30 календарных дней со дня объявления демобилизации через ТЦК и центры социальной поддержки, все транспортные средства должны быть возвращены владельцам. Но нужно, чтобы эти владельцы написали соответствующие заявления в ТЦК.

К этой теме отметим, что сейчас нужно быть как никогда осведомленными в теме всеобщей военной мобилизации, которая будет происходить до окончания войны. Следует всегда проверять информацию по этой теме, которая распространяется по сети, и всегда перечитывать авторитетные источники.



Опровержение фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала