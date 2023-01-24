Не так давно в Украине вступили в силу новые правила военного учета. Мало кто знает, однако повестки могут прийти не только военнообязанным лицам, но и автомобилям. В этом материале 24 Канала читайте о том, как могут "мобилизовать" транспорт во время военного положения.
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Изъятие автомобилей на нужды ВСУ
Известно, что ежеквартально Министерство внутренних дел представляет в территориальные центры комплектации данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета определенных транспортных средств. Речь идет об автомобилях, которыми владеют предприятия, учреждения и организации.
В то же время известно, что не могут изъять транспортные средства в:
- дипломатические и консульские учреждения других государств;
- представительств международных и иностранных организаций;
- иностранцев и людей, вообще не имеющих гражданства;
- банков государственного сектора;
- предприятий, организаций и учреждений, имеющих высокую общественную значимость;
- предприятия, организаций и учреждений, выполняющих мобилизационные задания.
Акцентируем на том, что мобилизация транспорта происходит только через ТЦК. Кроме того, во время процесса должно быть:
- задокументировано техническое состояние, мобилизационная готовность автомобиля и остаточную его стоимость;
- осуществлена независимая оценка транспортного средства, которая проводится по инициативе владельца и его средства.
К этой теме отметим, что сейчас нужно быть как никогда осведомленными в теме всеобщей военной мобилизации, которая будет происходить до окончания войны. Следует всегда проверять информацию по этой теме, которая распространяется по сети, и всегда перечитывать авторитетные источники.
Опровержение фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала