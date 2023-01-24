Про це сказав очільник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.
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"Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані. Рішення про мобілізацію ухвалюють після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – сказав Горбач.
Хто потрібен для війська
За словами Горбача, якщо людина раніше не проходила служби, то вона потрапляє до навчальних центрів. Там військовозобов'язаний отримує знання з визначених спеціальностей. Після цього військовослужбовець потрапляє до військових частин на конкретні посади.
Очільник управління персоналу зазначив, що громадяни, яких мобілізують з досвідом військової служби й короткою перервою у службі, можуть одразу потрапляти до бойових військових частин. Горбач наголосив, що зараз вирішальний етап війни й захистити державу є обов'язком кожного.
Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями, – повідомив Горбач.
Мобілізація в Україні: останні новини
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