Про це сказав очільник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

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"Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані. Рішення про мобілізацію ухвалюють після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – сказав Горбач.

Хто потрібен для війська

За словами Горбача, якщо людина раніше не проходила служби, то вона потрапляє до навчальних центрів. Там військовозобов'язаний отримує знання з визначених спеціальностей. Після цього військовослужбовець потрапляє до військових частин на конкретні посади.

Очільник управління персоналу зазначив, що громадяни, яких мобілізують з досвідом військової служби й короткою перервою у службі, можуть одразу потрапляти до бойових військових частин. Горбач наголосив, що зараз вирішальний етап війни й захистити державу є обов'язком кожного.

Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями, – повідомив Горбач.

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