Мобілізація в Україні триває і досі. Вручити повістку можуть у будь-якому місці.

Важливо З початку року в Україні затвердили нові повістки: чим відрізняються від попередніх

Чи законно клеїти повістку на двері

Адвокат Олександр Заруцький розповів, що повістку мають вручити особисто в руки. Тому просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно.

Повістку мають вручити в руки, а робити вигляд, що її вручили, прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням,

– пояснив адвокат.

Правозахисник Едуард Багіров зауважив, якщо людина не підписала повістку, то вона не має юридичної сили. Отже, ця особа може не з’явитись до військкомату і ніяких правових наслідків не буде.

"Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину і вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері – це відхилення від правил вручення повісток", – наголосив Багіров.

Як повістку клеїли на двері квартири: дивіться відео

Чи можуть працівники ЖЕКу вручити повістку

Оскільки знайти кожного військовозобов'язаного громадянина та передати йому особисто повістку доволі складно, іноді військкомати передають документи сільрадам, компаніям чи навіть ЖЕКам. Про це попередив глава адвокатського обʼєднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець.

Тобто, якщо працівник комунальної організації вручить повістку, то це буде цілком законно. Однак, лише за умови, що цей співробітник матиме відповідну відомість.