Чи можуть мобілізувати жінок під час повномасштабної війни, що треба знати про військовий облік, пише 24 Канал.
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Мобілізація жінок: що варто знати
Жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, можуть бути мобілізовані до лав Сил оборони. Однак, виключно добровільно.
Новий законопроєкт про мобілізацію: чого чекати
Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт. У ньому чітко прописано, кого саме з жінок можуть залучати на службу під час мобілізації.
Зауважимо, що про зміни в проєкті не йдеться. Важливо знати, що:
- придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність – підлягають обліку;
- ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю – за бажанням;
- жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час – добровільно.