Цей допис Лубінець опублікував через кілька годин після того, як повідомив, що до нового законопроєкту є низка зауважень. За словами омбудсмена, правки тоді зайняли близько 10 сторінок.
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Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію
Уповноважений з прав людини розповів, що цього дня ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час цієї зустрічі омбудсмен та глава Міноборони обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.
У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів,
– написав він.
Лубінець зазначив, що до другого читання у Верховній Раді зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Омбудсмен також відзначив швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України.
Омбудсмен заявляв, що у законопроєкті є суперечливі норми
- Дмитро Лубінець наголосив, що згоден, що державі потрібно нормативно вдосконалити питання мобілізації. Однак новий урядовий законопроєкт щодо правил мобілізації й цього разу має низку суперечливих норм.
- За словами омбудсмена, потребує урегулювання формулювання "зняття" та "виключення" з військового обліку. Мовиться про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього.
- Крім того, Лубінець відзначив, що у новому законопроєкті пропонують можливість тимчасово обмежити права громадянина України на виїзд з країни. Однак така норма суперечить Конституції України.
- Також омбудсмен висловив зауваження щодо електронного кабінету військовозобов'язаного. За словами Лубінця, така норма не відповідає положенням "Про захист персональних даних", а також правовим позиціям щодо права на особисте та сімейне життя.