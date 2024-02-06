Это сообщение Лубинец опубликовал через несколько часов после того, как сообщил, что к новому законопроекту есть ряд замечаний. По словам омбудсмена, правки тогда заняли около 10 страниц.

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Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации

Уполномоченный по правам человека рассказал, что в этот день вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время этой встречи омбудсмен и глава Минобороны обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам,

– написал он.

Лубинец отметил, что ко второму чтению в Верховной Раде замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать. Омбудсмен также отметил быстрое положительное реагирование со стороны Министра Обороны Украины.

Омбудсмен заявлял, что в законопроекте есть противоречивые нормы