Это сообщение Лубинец опубликовал через несколько часов после того, как сообщил, что к новому законопроекту есть ряд замечаний. По словам омбудсмена, правки тогда заняли около 10 страниц.
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Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации
Уполномоченный по правам человека рассказал, что в этот день вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время этой встречи омбудсмен и глава Минобороны обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.
В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам,
– написал он.
Лубинец отметил, что ко второму чтению в Верховной Раде замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать. Омбудсмен также отметил быстрое положительное реагирование со стороны Министра Обороны Украины.
Омбудсмен заявлял, что в законопроекте есть противоречивые нормы
- Дмитрий Лубинец отметил, что согласен, что государству нужно нормативно усовершенствовать вопрос мобилизации. Однако новый правительственный законопроект о правилах мобилизации и на этот раз имеет ряд противоречивых норм.
- По словам омбудсмена, требует урегулирования формулировки "снятие" и "исключение" с воинского учета. Речь идет о порядке выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него.
- Кроме того, Лубинец отметил, что в новом законопроекте предлагают возможность временно ограничить права гражданина Украины на выезд из страны. Однако такая норма противоречит Конституции Украины.
- Также омбудсмен высказал замечания относительно электронного кабинета военнообязанного. По словам Лубинца, такая норма не соответствует положениям "О защите персональных данных", а также правовым позициям относительно права на личную и семейную жизнь.