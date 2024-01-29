Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец эфире телемарафона подчеркнул, что работники ТЦК они не могут ущемлять права украинцев. Так что, если в доработанном законопроекте о мобилизации будут пункты, как мобилизация людей с инвалидностью ІІІ группы и предоставление дополнительных полномочий ТЦК, он будет снова против принятия документа.
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Это прямое нарушение Конституции
В то же время группа, работающая над законопроектом, консультируется с ним. Лубинец подчеркнул, что были предоставлены категорические возражения по мобилизации граждан с инвалидностью III категории. По его словам, это были готовы учесть.
Второе: я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения. Они не вправе ограничивать права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил,
– подчеркнул омбудсмен.
По словам Лубинца, в Украине есть другие органы, которые могут использовать инструменты для людей, отказывающихся от прохождения военной службы.
Будет ли в новом законопроекте бронь от мобилизации за плату
- В Верховной Раде обсуждается возможность бронирования мужчин за определенную плату. Нардеп Дмитрий Наталуха объяснил, что сейчас эта идея находится на уровне концепции.
- "Слуга народа" рассказал, что сейчас тестируют определенные гипотезы и предположения. Раньше СМИ писали, что депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж 20 тысяч, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.
- Автор инициативы Дмитрий Наталуха заявил, что в Верховной Раде рассматривают гипотезу бронирования работников за деньги от мобилизации– на предприятии до 50% военнообязанных могут претендовать на то, чтобы быть забронированным их работодателем в случае, если они критичны для своего бизнеса.