Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець у етері телемарафону наголосив, що працівники ТЦК вони не можуть обмежувати права українців. Тож, якщо у допрацьованому законопроєкті про мобілізацію будуть пункти, як мобілізація людей із інвалідністю ІІІ групи та надання додаткових повноважень ТЦК, він буде знову проти ухвалення документа.

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Це пряме порушення Конституції

Водночас група, яка працює над законопроєктом, консультується з ним. Лубінець наголосив, що було надано категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії. За його словами, це були готові врахувати.

Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав,

– підкреслив омбудсмен.

За словами Лубінця, в Україні є інші органи, які можуть впроваджувати інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби.

Чи буде в новому законопроєкті бронь від мобілізації за плату