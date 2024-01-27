"Слуга народа" рассказал в эфире телемарафона, что происходит тестирование определенных гипотез и предположений. Раньше СМИ писали, что депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж 20 тысяч, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для разных категорий работников, пишет 24 Канал.

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Что известно о бронировании военнообязанных за деньги

Автор инициативы Дмитрий Наталуха заявил, что в Верховной Раде рассматривают гипотезу бронирования работников за деньги от мобилизации – на предприятии до 50% военнообязанных могут претендовать на то, чтобы быть забронированным их работодателем в случае, если они критичны для своего бизнеса.

Согласно новому механизму, именно работодатель платит за этого сотрудника, которого он отметил существенным для того, чтобы его бизнес продолжал работать.

По факту, это определенное соглашение между предприятием и Вооруженными Силами о том, что предприятие увеличивает официально на определенное количество денег официально ежемесячную плату в пользу Вооруженных сил. Потому что речь идет о военном сборе, и при этом сохраняет за собой возможность удерживать человека, которая является критической для этого предприятия, чтобы оно продолжило работать дальше, платить налоги,

– заявил нардеп.

Наталуха объяснил, что пока нет финальной цифры, которую должен был платить работодатель. Существует определенная дельта, она начинается с 6 тысяч и идет до 50 тысяч гривен. Ведь есть разные предприятия разного масштаба и с разным количеством работников.

"К примеру, есть предприятия, крупные заводы, где работает несколько сотен, иногда тысячи работников. Конечно, эти заводы говорят – максимум, на что мы готовы, это 6 тысяч гривен за персонал. Мы им на это говорим – но ведь вы не будете бронировать 500 человек сразу. Не может быть критических 500 человек, может быть 7 – 10 инженеров, технологов, которые для завода незаменимы. А есть предприятия, в которых меньше людей работает, которые более автоматизированы, но готовы платить 50 тысяч гривен за одного сотрудника. Они готовы делать это уже сейчас, если будет такова легальная возможность. В этой дельте нам нужно найти баланс, идет дискуссия, нет окончательной цифры", – объяснил нардеп.

По его словам, сейчас идет дискуссия по сумме. Кроме того, нардепы говорят с бизнесом, чтобы найти цифру, которая вызовет меньше сопротивления со стороны предприятий.

В то же время нардеп заверил, что пока нет проекта закона по этому поводу.

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