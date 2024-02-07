Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив про рекомендацію прийняти законопроєкт щодо посилення мобілізації. Це сталося в середу, 7 лютого.
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Коли голосуватимуть за законопроєкт щодо посилення мобілізації
Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні,
– йдеться в повідомленні.
Железняк повідомив, що 12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 – утрималися.
"Рішення без додаткових пропозицій комітету" , – повідомив нардеп.
Він наголосив, що очікують сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Дмитро Лубінець ввечері 6 лютого закликав депутатів ухвалити законопроєкт у першому читанні. Він розповів, що цього дня ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. Уповноважений з прав людини зазначив, що у результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні.
- Напередодні омбудсмен заявляв, що у законопроєкті є суперечливі норми. Як зазначав Лубінець, потребує урегулювання формулювання "зняття" та "виключення" з військового обліку. Мовиться про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього.
- Також Лубінець відзначав, що у новому законопроєкті пропонують можливість тимчасово обмежити права громадянина України на виїзд з країни. Однак така норма суперечить Конституції України.