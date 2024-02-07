Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о рекомендации принять законопроект об усилении мобилизации. Это произошло в среду, 7 февраля.
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Когда будут голосовать за законопроект об усилении мобилизации
Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации №10449. Соответственно отклонить все альтернативные,
– говорится в сообщении.
Железняк сообщил, что 12 парламентариев поддержали это решение, а 5 – воздержались.
"Решение без дополнительных предложений комитета", – сообщил нардеп.
Он отметил, что ожидают сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Дмитрий Лубинец вечером 6 февраля призвал депутатов принять законопроект в первом чтении. Он рассказал, что в этот день вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Уполномоченный по правам человека отметил, что в результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении.
- Накануне омбудсмен заявлял, что в законопроекте есть противоречивые нормы. Как отмечал Лубинец, требует урегулирования формулировки "снятие" и "исключение" с воинского учета. Речь идет о порядке выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него.
- Также Лубинец отмечал, что в новом законопроекте предлагают возможность временно ограничить права гражданина Украины на выезд из страны. Однако такая норма противоречит Конституции Украины.