Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о рекомендации принять законопроект об усилении мобилизации. Это произошло в среду, 7 февраля.

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Когда будут голосовать за законопроект об усилении мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации №10449. Соответственно отклонить все альтернативные,

– говорится в сообщении.

Железняк сообщил, что 12 парламентариев поддержали это решение, а 5 – воздержались.

"Решение без дополнительных предложений комитета", – сообщил нардеп.

Он отметил, что ожидают сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении.

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