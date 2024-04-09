Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Он также отметил значение культуры в стране, которая воюет.

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"Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" – не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела", – заявил Ростислав Карандеев.

По словам исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики, коллектив постоянно гастролирует по всей территории Украины, выступает в госпиталях, в укрытиях и неприспособленных помещениях, а также выезжает на деоккупированные территории.

Заметьте. Карандеев отметил, что за 2023 год коллективом было проведено 1510 спектаклей которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях.

"Обязанность власти – обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива, как и каждого другого учреждения культуры, который, несмотря на вызовы войны, не прекратил свою деятельность, не разбежался по заграницам, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу", – отметил руководитель Минкульта.

Карандеев также прокомментировал бронирование работников медиа. По его словам, "во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь – украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины".

Что этому предшествовало

8 апреля стало известно, что в Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации.

Также такой статус получили некоторые цирки, музеи, заповедники и ансамбли.