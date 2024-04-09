По словам Шмыгаля, по этому вопросу не должно быть никаких спекуляций или манипуляций. В новом перечне премьер призвал установить исчерпывающий перечень объектов, работники которых могут быть забронированы.

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Нужны четкие критерии

Денис Шмыгаль отметил, что эффективная оборона – это синергия усилий фронта и тыла. Он отметил, что украинские военные обороняют Украину на фронте, однако для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций,

– подчеркнул премьер.

Премьер-министр поручил профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Это должно произойти в ближайшее время.

Шмыгаль отметил, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов относительно забронированных граждан.

Что этому предшествовало