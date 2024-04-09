По словам Шмыгаля, по этому вопросу не должно быть никаких спекуляций или манипуляций. В новом перечне премьер призвал установить исчерпывающий перечень объектов, работники которых могут быть забронированы.
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Нужны четкие критерии
Денис Шмыгаль отметил, что эффективная оборона – это синергия усилий фронта и тыла. Он отметил, что украинские военные обороняют Украину на фронте, однако для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура.
Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций,
– подчеркнул премьер.
Премьер-министр поручил профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Это должно произойти в ближайшее время.
Шмыгаль отметил, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов относительно забронированных граждан.
Что этому предшествовало
- Министерство культуры 8 апреля подтвердило каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации.
- Также такой статус получили некоторые цирки, музеи, заповедники и ансамбли. Это вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.
- Впоследствии исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отреагировал на хейт. В частности, он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" – не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров. Он добавил также, что украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины