"Опозиційний блок" хоче взяти на поруки редактора "РИА Новости Украина" Вишинського

Українська політична партія "Опозиційний блок" заявила про готовність взяти на поруки підозрюваного у державній зраді головного редактора інформагентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Опозиційний блок" вважає задачу боротьби за свободу слова і права журналістів ключовим завданням для всіх демократичних сил в Україні. Ми готові взяти затриманого журналіста на поруки і будемо стежити за ходом судових розглядів", – мовиться у повідомленні партії.

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Окрім того, у партії висловили "рішучий протест у зв’язку з арештом журналіста" і назвали це розправою влади над свободою слова.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.