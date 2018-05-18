У Москві влаштували акцію в підтримку керівника "РИА Новости Украина": прийшов Кисельов

18 травня у Москві біля посольства України влаштували мітинг в підтримку керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває в українському СІЗО .

Про це повідомля Meduza.

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Зокрема, на акцію прийшли одні з головних пропагандистів Кремля – Дмитро Кисельов та Маргарита Симоньян, керівники агентства "Россия сегодня", куди входить "Риа Новости". Також серед учасників мітингу, зважаючи на відеотрансляцію від "Риа Новости", був активіст консервативного руху SERB Олександр Петрунько.

Учасники тримали в руках плакати з фотографією Вишинського та написами "ЦеЕвропа" і "Truth not treason" ("Правда, а не зрада"). Кількість мітингуючих поки невідома, але з відеотрансляції помітні приблизно десятки людей.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.