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У МВС Росії вимагають скасувати арешт керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

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У МВС Росії вимагають скасувати арешт керівника
У МВС Росії вимагають скасувати арешт керівника "РИА Новости Украина" Вишинського / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві внутрішніх справ Росії засудили арешт керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і вимагають його звільнення з-під варти.

Про це повідомляє прес-служба МВС Росії.

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У Росії засудили арешт Вишинського і назвали такі дії "репресивними". 

МВС РФ наголошує, що журналіст "завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок".

Розцінюємо це як свавілля, наступ на свободу слова і спробу київського режиму силовими методами задушити будь-які прояви об'єктивності і неупередженого погляду на те, що відбуваються у країні,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Вишинського підозрюють у державній зраді, а також у підривній діяльності.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

У Херсонському міському суді обрано запобіжний захід для керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у вигляді арешту на два місяці.

Теги: Новини Росії Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости"
Джерело: 24 Канал
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