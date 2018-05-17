У МВС Росії вимагають скасувати арешт керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

У Міністерстві внутрішніх справ Росії засудили арешт керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і вимагають його звільнення з-під варти.

Про це повідомляє прес-служба МВС Росії.

Читайте також: Керівник "РИА Новости Украина" визнав, що має російський паспорт

У Росії засудили арешт Вишинського і назвали такі дії "репресивними".

МВС РФ наголошує, що журналіст "завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок".

Розцінюємо це як свавілля, наступ на свободу слова і спробу київського режиму силовими методами задушити будь-які прояви об'єктивності і неупередженого погляду на те, що відбуваються у країні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Вишинського підозрюють у державній зраді, а також у підривній діяльності.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



У Херсонському міському суді обрано запобіжний захід для керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у вигляді арешту на два місяці.