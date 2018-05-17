В МВД России требуют отменить арест руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

В Министерстве внутренних дел России осудили арест руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и требуют его освобождения из-под стражи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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В России осудили арест Вышинского и назвали такие действия "репрессивными".

МВД РФ отмечает, что журналист "всегда честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг".

Расцениваем это как произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и беспристрастного взгляда на то, что происходят в стране,

– говорится в сообщении.

Отметим, Вышинского подозревают в государственной измене, а также в подрывной деятельности.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



В Херсонском городском суде избрана мера пресечения для руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в виде ареста на два месяца.