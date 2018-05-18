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В Москве устроили акцию в поддержку руководителя "РИА Новости Украина": пришел Киселев

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Участники митинга
Участники митинга / twitter.com/tass_agency

18 мая в Москве у посольства Украины устроили митинг в поддержку руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который находится в украинском СИЗО .

Об этом сообщает Meduza.

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В частности, на акцию пришли одни из главных пропагандистов Кремля – Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян, руководители агентства "Россия сегодня", куда входит "РИА Новости". Также среди участников митинга был активист консервативного движения SERB Александр Петрунько.

Участники держали в руках плакаты с фотографией Вышинского и надписями "ЦеЕвропа" и "Truth not treason" ("Правда, а не измена"). Количество митингующих пока неизвестно, но в видеотрансляции заметны примерно десятки людей.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Теги: Москва Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Российская пропаганда Новости России
Источник: 24 Канал
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