Руководитель "РИА Новости" Вышинский отказался от гражданства Украины и просит защиты у Путина

В пятницу, 1 июня, главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства. Свое заявление журналист сделал во время заседания Апелляционного суда в Херсоне в его деле.

Об этом сообщает "Громадское".

Руководитель "РИА Новости Украина" также обратился к президенту России Владимир Путину за защитой.

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"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", – заявил Вышинский.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков было задержано журналиста этого издания Кирилла Вышинского.



В СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.