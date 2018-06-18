У Балуха в залі суду стався серцевий напад, – архієпископ Климент

Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент розповів про стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують у СІЗО в Криму. За його словами, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання 15 червня.

Про це архієпископ розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Читайте також: Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації Криму, – Клімкін

Через голодування на судовому засіданні 15 червня Балуху стало зле. У нього були серцевий напад і сильна задуха. Викликали "швидку", яка зробила лише знеболювальний укол. Не зрозуміло, правда, навіщо. Також зробили кардіограму, послухали його і сказали, що все в нормі – стан задовільний, тому можна продовжувати суд,

– повідомив священнослужитель.

Він також зазначив, що, коли дія уколу припинилася, Балуху стало ще гірше, ніж було до цього.

"Він навіть говорити як слід не міг. Судовий процес дійшов до допиту Володі. Але засідання перенесли на п'ятницю. Тримання під вартою йому продовжили до 14 серпня. Ми просили, щоб через поганий стан здоров'я Балуха відправили під домашній арешт, але суд вирішив залишити його в СІЗО. Я гарантував, що Володя нікуди не втече – суд не взяв це до уваги", – додав архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Окрім цього, Климент зауважив, що Балух дуже хоче написати листа Сенцову, проте наразі не має змоги. За його словами, бранця у Криму вимотують морально і фізично.

"На останньому засіданні колір його обличчя був чорний, як земля. На суд його везли понад дві години в автозаку, коли на вулиці спека – приблизно 40 градусів. І, чесно кажучи, видно, що Балух здає. Він на межі нервового зриву", – сповістив архієпископ.

Нагадаємо, 15 червня у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці. Пізніше вітчизнене МЗС сповістило про критичний стан українського бранця.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.