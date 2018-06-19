Домовленості омбудсменів про відвідування Сенцова і Вишинського знову зірвалися

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про невиконання досягнутих напередодні домовленостей про синхронне відвідування українського режисера Олега Сенцова і керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Тож призначені нові переговори омбудсменів України і Росії.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Такі домовленості були на вчора. Втім, знову нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова (російська омбудсмен, – ред.) не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але...", – написала Денісова.

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Вона пояснила, що відповідно до попередніх домовленостей, які були досягнуті ввечері 18 червня, перший візит Москалькової повинен був відбутися до Вишинського.

"Відбулися домовленості з усіма органами, які впливають на те, щоб переправити Вишинського в київський СІЗО. Такі згоди отримані від СБУ, під слідством якого перебуває Вишинський, від слідчого, який веде його справу, і про супровід його в місто Київ домовилися з МВС", – уточнила українська омбудсмен.

Водночас Денісова вона повинна була вирушити в Лабитнангі на зустріч з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Він супроводжує нас до колонії, де синхронно ми об 11 годині, Тетяна Москалькова о 9 годині ранку (вона за київським часом, ми за місцевим часом) входимо одночасно в колонії. Ми відвідуємо Олега Сенцова, вона – Кирила Вишинського,

– описала план українська омбудсмен.

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За її словами, мовилося також про те, що Москалькова відвідає російських військовослужбовців Максима Одинцова і Олександра Баранова.

"А вже після повернення її в Москву ми плануємо спільне відвідування Романа Сущенка. Потім вже подальші кроки по відвідуванню мною Челябінська, де перебуває Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім – відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит у Ростов і Крим", – написала Денісова.