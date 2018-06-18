Держдеп США занепокоєний станом чотирьох ув'язнених українців у Росії

Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані зростанням кількості політичних і релігійних в'язнів у Росії. Державний департамент країни закликав Росію негайно звільнити незаконно ув'язнених Українців.

Про це повідомляється у заяві речниці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Гезер Нойєрт, опублікованій у понеділок, 18 червня.

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Сполучені Штати Америки глибокостурбовані зростанням кількості осіб – яка зараз становить більше 150 людей – визнаних авторитетними правозахисними організаціями як ув'язнені урядом Російської Федерації через політичні чи релігійні погляди,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що у Державному департаменті США особливо занепокоєні добробутом чотирьох незаконно ув'язнених українців, які оголосили голодування. Це Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух. У США також стурбовані справою Оюба Тітієва правозахисника, який переслідується за сфабрикованим звинуваченням, пов’язаним із наркотиками, в Чечні, чиє досудове ув'язнення нещодавно було продовжено.

"Ми закликаємо Росію негайно випустити на свободу всіх тих, які визначені як політичні чи релігійні в’язні, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирних релігійних практик. Російський народ, як і інші народи, заслуговує на рівне ставлення за законом та здатність реалізовувати свої права без страху розплати", – зазначається у документі.