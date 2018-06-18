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Госдеп США обеспокоен состоянием четырех заключенных украинцев в России

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США призвал Россию освободить политических и религиозных заключенных
США призвал Россию освободить политических и религиозных заключенных / state.gov

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены ростом числа политических и религиозных заключенных в России. Государственный департамент страны призвал Россию немедленно освободить незаконно заключенных украинцев.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Гезер Нойерт, опубликованном в понедельник, 18 июня.

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Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены ростом числа лиц – которое сейчас составляет более 150 человек – признанных авторитетными правозащитными организациями как заключенные правительством Российской Федерации по политическим или религиозным взглядам,
– говорится в заявлении.

Отмечается, что в Государственном департаменте США особенно обеспокоены благополучием четырех незаконно заключенных украинцев, которые объявили голодовку. Это Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух. В США также обеспокоены делом Оюба Титиева правозащитника, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками, в Чечне, чье досудебное заключение недавно было продолжено.

"Мы призываем Россию немедленно выпустить на свободу всех тех, которые определены как политические или религиозные заключенные, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирных религиозных практик. Русский народ, как и другие народы, заслуживает равное отношение по закону и способность реализовывать свои права без страха расплаты", – отмечается в документе.

Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости политики Олег Сенцов Новости США
Источник: 24 Канал
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