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Мелания Трамп раскритиковала политическое решение мужа, – CNN

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / washingtonexaminer.com

Первая леди США Мелания Трамп дала отрицательную оценку миграционной политике Белого Дома.

Об этом пишет CNN.

По словам первой леди, ей больно смотреть как детей нелегальных мигрантов разлучают с семьями.

По мнению Мелании Трамп, ее страна должна придерживаться буквы закона и одновременно действовать по зову сердца. Она выразила надежду, что в конце вопрос с мигрантами будет урегулирован.

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Теги: Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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