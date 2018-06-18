Мелания Трамп раскритиковала политическое решение мужа, – CNN
Первая леди США Мелания Трамп дала отрицательную оценку миграционной политике Белого Дома.
Об этом пишет CNN.
По словам первой леди, ей больно смотреть как детей нелегальных мигрантов разлучают с семьями.
По мнению Мелании Трамп, ее страна должна придерживаться буквы закона и одновременно действовать по зову сердца. Она выразила надежду, что в конце вопрос с мигрантами будет урегулирован.
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Источник: 24 Канал
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