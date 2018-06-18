Меланія Трамп розкритикувала політичне рішення чоловіка, – CNN
Перша леді США Меланія Трамп дала негативну оцінку міграційній політиці Білого Дому.
Про це пише CNN.
За словами першої леді, їй боляче дивитися як дітей нелегальних мігрантів розлучають з сім'ями.
На думку Меланії Трамп, її країна повинна дотримуватися букви закону та водночас діяти за покликом серця. Вона виловила сподівання, що врешті питання з мігрантами буде врегульованим.
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Джерело: 24 Канал
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