Європейський суд зробив запит до російської влади про здоров'я Сенцова
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) просить у влади Росії представити всю інформацію про стан здоров'я незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката міжнародної правозахисної групи "Агора" Наталію Добрєву, яка представляє Сенцова в Європейському суді.
"Суд почав просити в уряду Росії інформацію про дотримання щодо заявника вимог статей 2 (право на життя), 3 (заборона тортур) і 4 (заборона примусової праці) Конвенції у зв'язку з його голодуванням. Суд також просить представити детальну інформацію про поточний стан здоров'я Олега Сенцова разом з медичною документацією до 27 червня", – розповіла Добрєва.
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По суті це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова, але і не має права використовувати способи примусового годування,
– зазначила вона.
Адвокат також розповіла, що ЄСПЛ пропонує Сенцову припинити голодування. Про це мовиться у відповіді Європейського суду на екстрене звернення представника режисера, спрямоване до суду напередодні.
До слова, 2 тижні тому Сенцова відвідував його адвокат Дмитро Дінзе. Станом на той час політв’язень пив воду, йому робили крапельниці з вітамінами і глюкозою. При цьому примусового годування в той час не було.
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